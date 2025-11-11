Юные танцоры из Подмосковья стали лучшими на международном конкурсе

Воспитанники танцевальных коллективов из Коломны завоевали дипломы I, II и III степени на международном конкурсе хореографии «Феерия танца» в Минске Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На конкурсе свои номера представили танцевальные коллективы центра детского творчества из города Коломны «Арабеск» под руководством Евгении Аристовой и «Мармелад», за постановку выступления которого отвечали Галина Ревякова и Елена Лебедева.

«Арабеск» показал высокие результаты в номинации «Современный эстрадный танец», коллектив был награжден дипломами первой и второй степени. Танцевальный коллектив «Мармелад» в номинации «Современный эстрадный танец» стал лауреатом третьей степени. Кроме того, юные танцоры заняли третье место в категории «Дебют».

В этом году конкурс был отмечен высокой конкуренцией. Общее количество хореографических номеров, представленных танцорами со всего мира, составило более 300.

