Юные танцоры из Ленинского округа выступят с заслуженной артисткой России Алсу

Юные таланты танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» из Ленинского городского округа во второй раз стали участниками съемок самой известной новогодней телепередачи страны «Голубой огонек», которая будет транслироваться в новогоднюю ночь на телеканале «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Предложение об участии поступило к нам очень оперативно. В кратчайшие сроки нам нужно было создать новые костюмы, разработать постановку. Но, несмотря на это, мы справились. Дети невероятно счастливы возможности побывать на таком знаковом событии, как „Голубой огонек“. Особенно приятно, что наш коллектив — единственный представитель детского танцевального коллектива из Московской области на этом праздничном концерте», — приводятся в сообщении слова руководителя танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» Игоря Турукина.

Уточняется, что в этот раз зрители увидят восемь пар юных танцоров, которые своим выступлением дополнят номер заслуженной артистки России Алсу, исполнившей популярную песню «Снег кружится».

«Мы испытываем огромную гордость за наших воспитанников, которых приглашают на столь престижные мероприятия», — подчеркнул Игорь Турукин.

Это не первый опыт участия «Звездного вальса» в масштабных мероприятиях. В 2024 году воспитанники клуба уже принимали участие в записи «Голубого огонька», выступая вместе с народным артистом России Львом Лещенко. Кроме того, летом текущего года, в День России, танцоры покорили Красную площадь своим выступлением на главном концерте страны с Николаем Басковым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.