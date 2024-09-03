Юные танцоры из Ленинского округа поучаствовали в записи концерта для телеканала «Россия 1»

Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» из Видного выступили на одной сцене со звездами российской эстрады, приняв участие в праздничном концерте, посвященном Дню знаний, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Шоу показали 1 сентября на канале «Россия 1».

«Запись праздничного концерта проходила на большой сцене киноконцертного зала „Москва“. Наши ребята — участники детского ансамбля „Формейшн“ — выступили вместе с певицей Зарой, когда она исполняла знаменитую песню „Мы выбираем, нас выбирают“. Как нам сказали организаторы, на подтанцовку Зара лично выбрала наш коллектив из нескольких предложенных», — приводятся в сообщении слова руководителя клуба «Звездный вальс» Игоря Турукина.

Среди участников концерта также были Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Лазарев, Алсу, Миа Бойка и другие популярные исполнители. Ребята из Ленинского округа сняли много фото и видео вместе со звездами и остались под большим впечатлением от участия в мероприятии.

«Наших танцоров было 16 человек. Это опытные и титулованные пары — шестикратные чемпионы Москвы и двукратные чемпионы России. Однако по федеральному каналу они выступили впервые», — уточнил Игорь Турукин.

Он добавил, что сейчас коллектив «Формейшн» из Ленинского округа усиленно готовится к Чемпионату России среди ансамблей бального танца, который состоится в сентябре в Екатеринбурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.