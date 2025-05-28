Юные таланты Жуковской ДШИ № 1 покорили Всероссийский фестиваль «Наследие нации»

Учащиеся театрального отделения Жуковской детской школы искусств № 1 в очередной раз доказали, что их творческий потенциал и мастерство достойны самых высоких наград. На II Всероссийском фестивале-конкурсе «Наследие нации» ребята блестяще представили свою школу в номинации «Художественное слово», завоевав признание жюри и зрителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенно яркими стали выступления Николая Горянкина и Евгении Даниленко, которые удостоились звания лауреатов II степени. Их проникновенное исполнение литературных произведений, артистизм и глубина раскрытия образов покорили строгих экспертов конкурса. Этот успех — не только результат их таланта, но и кропотливой работы преподавателей, которые вкладывают душу в развитие своих учеников.

Фестиваль «Наследие нации» — это масштабное культурное событие, объединяющее юные дарования со всей России. Участие в таком конкурсе — это не только возможность проявить себя, но и бесценный опыт, новые знакомства и вдохновение для дальнейшего творческого роста.

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