Юные серпуховичи отправились в увлекательное литературное путешествие

Воспитанники дошкольного отделения школы № 7 стали участниками XIII ежегодной акции «Библиосумерки».

Всероссийская акция «Библионочь-2024» состоится завтра. Ночью детям положено спать, поэтому сотрудники Центральной детско-юношеской библиотеки Серпухова устроили свою версию любимого многими мероприятия. Дошколята отправились в путешествие по Стране Фольклора. По пути в гости к бабушке Забавушке им предстояло отгадать загадки, развеселить Бабу-Ягу частушками, быстро произнести скороговорки и представить себя настоящими артистами театра.

В расписании «Библиосумерек» также викторина по сказкам А. С. Пушкина, книжная выставка, литературный вернисаж и турнир знатоков сказок и другие не менее увлекательные мероприятия. Библиотекари постарались продумать программу, чтобы серпуховичам разных поколений было одинаково интересно.

Чтение объединяет родителей и детей, открывая малышам дверь в удивительный мир литературы. «Денискины рассказы», «Фантазеры», «Волшебник Изумрудного города», «Незнайка», сборники сказок и многие другие произведения, которые когда-то читали папы и мамы в их возрасте, никогда не потеряют своей актуальности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.