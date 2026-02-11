Юные пианисты из Лесногородской школы искусств победили на конкурсе в Одинцове

Воспитанники Лесногородской детской школы искусств заняли призовые места на Межзональном конкурсе юных пианистов «Времена года», который прошел 10 февраля в Одинцове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам выступлений Александра Мелентьева заняла второе место, а Александра Ени — третье. Преподаватели Анжелика Сизова и Юлия Архипова также получили поздравления за подготовку лауреатов.

Ранее в Лесногородской детской школе искусств прошла V Межзональная открытая теоретическая олимпиада. В этом году в ней приняли участие 55 человек из пяти муниципалитетов Московской области и Москвы. Жюри олимпиады возглавили преподаватель отдела теории музыки ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» Лариса Королева и заведующая отделом методики и педагогической практики ГБПОУ «Московская средняя специальная музыкальная школа им. Гнесиных» Ольга Балчайтис.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.