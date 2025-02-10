Юные пианисты Дзержинского стали лауреатами Московского областного конкурса

В субботу, 8 февраля, в детской музыкальной школе г. о. Лыткарино прошел Московский областной конкурс юных пианистов «И. С. Бах и современность», учрежденный министерством культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба администрации Дзержинского.

В творческом соревновании приняли участие 72 пианиста из разных городов Подмосковья. Выступления оценивались по 5 направлениям: профессионализм, технический уровень, художественная выразительность, артистизм и уровень сценической культуры. Музыкантам необходимо было исполнить два произведения: одно из творчества И. С. Баха, второе — пьесу любого композитора. Жюри конкурса возглавила заведующая кафедрой ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова Ирина Вершинина.

Город Дзержинский на конкурсе представляли воспитанники преподавателя МБУ ДО «Детская музыкальная школа» Аллы Алкачевой. Юные пианисты вошли в число лауреатов конкурса: лауреат I степени — М. Мария, лауреат II степени — К. Даниил, лауреат II степени — Р. Любовь.

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