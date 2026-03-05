Юные музыканты выступили с концертом к 8 марта в Реутове

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 4 марта в Детской хоровой школе «Радуга» в Реутове. Для мам и бабушек выступили 20 воспитанников учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт открыли сестры Екатерина и Софья Горбуновы. Они исполнили на флейте и гитаре «Весеннюю песню» В. А. Моцарта. Всего в творческом вечере приняли участие 20 юных музыкантов и вокалистов. Многие из них вышли на сцену вместе со своими педагогами.

Каждый номер стал подарком для гостей мероприятия. После завершения концерта ребята поздравили мам, бабушек и наставников с 8 марта, пожелав им тепла, любви и радости.

В преддверии Международного женского дня в Реутове также проходят тематические концерты, выставки и мастер-классы. Такие мероприятия дают детям возможность проявить творческие способности и выразить внимание близким.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.