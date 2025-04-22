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Юные музыканты школы искусств Шатуры выступили с ансамблем «Россия» им Зыкиной

В Шатуре состоялся гала-концерт победителей IV областного открытого конкурса-фестиваля имени Н. Н. Калинина. На одной сцене выступили юные дарования — представители детских школ искусств Московской области и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Г. Зыкиной.

Отборочный конкурс-фестиваль прошел в нашем городе 8 апреля. В нем приняли участие более 300 детей, играющих на народных инструментах и исполняющих русские народные песни.

Спустя две недели победителям аккомпанировал прославленный ансамбль «Россия» под управлением заслуженного артиста Дмитрия Дмитриенко.

Зал горячо приветствовал юных певцов-народников. В их числе была ученица шатурской школы искусств им. Калинина Соня Котова.

Юные музыканты также исполнили народные и авторские произведения на домре, балалайке, гуслях, аккордеоне. Здесь Шатуру представила домристка Марьяна Крюкова.

Зрителей порадовали как сольные, так и ансамблевые исполнители. Ярким подарком стали номера в исполнении ансамбля «Россия». Музыканты завершили концерт виртуозным исполнением «Калинки-малинки».

Как отметила директор ДШИ им. Калинина, ученики школы должны запомнить этот исторический момент, а педагоги и музыканты и впредь передавать русскую культуру будущим поколениям.

Уже в эту субботу, 26 апреля, ДШИ им. Калинина снова соберет полный зал: состоится ежегодный отчётный концерт учеников школы.

Место встречи — корпус «Перспектива» шатурского лицея.

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