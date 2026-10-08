Юные музыканты Электростали встретились с дирижером Дмитрием Юровским

Учащиеся и преподаватели музыкальных учебных заведений встретились с художественным руководителем Симфонического оркестра Московской областной филармонии Дмитрием Юровским 7 октября в ДК имени Карла Маркса в Электростали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В творческой встрече с дирижером Дмитрием Юровским приняли участие учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ и Московского областного базового музыкального колледжа имени Н. А. Скрябина. Встреча прошла 7 октября в ДК имени Карла Маркса в Электростали.

Дмитрий Юровский — художественный руководитель Симфонического оркестра Московской областной филармонии и представитель музыкальной династии, получившей международное признание. За свою карьеру он дирижировал ведущими оркестрами мира и руководил крупнейшими театрами России, Европы и Азии.

Дирижер поделился профессиональным опытом, рассказал об исполнительском искусстве и тонкостях дирижерского мастерства. Юные музыканты узнали о его первых шагах в профессии, способах справляться со сценическим волнением, роли дисциплины и самоорганизации в достижении успеха, а также о том, как раскрыть собственный музыкальный потенциал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.