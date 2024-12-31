Юная звезда «Папиных дочек» рассказала о желании стать продюсером

«Молодой возраст не мешает мечтать и стремиться к самореализации. Сейчас мне 12 лет, и я еще не приняла окончательное решение по выбору университета. Но на данный момент я мечтаю стать продюсером и сценаристом, чтобы создавать свои фильмы. Кроме того, меня привлекает профессия юриста», — поделилась актриса.

Смирнова также рассказала, что, несмотря на возраст, уже изучает законы Российской Федерации, так как хочет знать их в совершенстве. Актриса считает, что навык разбираться в законах своей страны и понимание, что можно, а что нельзя, принесет ей пользу в будущем.

Ева Смирнова известна массовому зрителю по ролям в «Папиных дочках», «Чебурашке» и «Волшебном участке». Она уже может похвастаться внушительной фильмографией — девочка сыграла ключевые роли почти в 30 картинах.