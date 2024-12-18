Юная нижегородка Загребина вновь впечатлила экспертов своим голосом

Юная певица из Нижнего Новгорода, Аделия Загребина, вновь привлекла внимание благодаря участию в конкурсе «Синяя птица», о котором говорят как о шоу для талантливых детей, сообщает pravda-nn.ru .

В 2022 году Аделия уже достигла успеха, став победительницей девятого сезона «Голос. Дети» на Первом канале, и теперь она стремится к новым вершинам в своей карьере.

В этом сезоне она выступает в категории эстрадного вокала и имеет шанс стать финалисткой знаменитого общероссийского конкурса на телеканале «Россия». Участники шоу за свои достижения получают не только призы на развитие своих талантов, но и гранты для педагогов.

Первый тур конкурса состоялся в ноябре на «Мосфильме», где Аделия исполнила песню Ларисы Мондрус «Нас звезды ждут», ее выступление стало данью памяти Юрию Гагарину. Это произведение прозвучало впервые на «Голубом огоньке» в 1966 году.

Аделия впечатлила судей и зрителей, что отметила ведущая Дарья Златопольская, восхвалив ее голос.

«У тебя чудесный новогодний голос! У меня было ощущение предновогоднего вечера!» — отметила она.

Также высокие оценки высказали известные музыканты, включая пианиста Дениса Мацуева и актера Евгения Миронова.

В финале программы к Аделии присоединилась ее семья, что добавило атмосферу единства на сцене. Теперь внимание зрителей, которые смогут повлиять на ее судьбу.