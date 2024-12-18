Юная нижегородка Загребина вновь впечатлила экспертов своим голосом

Юная певица Аделия Загребина восхитила экспертов на шоу «Синяя птица»
Культура

Юная певица из Нижнего Новгорода, Аделия Загребина, вновь привлекла внимание благодаря участию в конкурсе «Синяя птица», о котором говорят как о шоу для талантливых детей, сообщает pravda-nn.ru.

В 2022 году Аделия уже достигла успеха, став победительницей девятого сезона «Голос. Дети» на Первом канале, и теперь она стремится к новым вершинам в своей карьере.

В этом сезоне она выступает в категории эстрадного вокала и имеет шанс стать финалисткой знаменитого общероссийского конкурса на телеканале «Россия». Участники шоу за свои достижения получают не только призы на развитие своих талантов, но и гранты для педагогов.

Первый тур конкурса состоялся в ноябре на «Мосфильме», где Аделия исполнила песню Ларисы Мондрус «Нас звезды ждут», ее выступление стало данью памяти Юрию Гагарину. Это произведение прозвучало впервые на «Голубом огоньке» в 1966 году.

Аделия впечатлила судей и зрителей, что отметила ведущая Дарья Златопольская, восхвалив ее голос.

«У тебя чудесный новогодний голос! У меня было ощущение предновогоднего вечера!» — отметила она.

Также высокие оценки высказали известные музыканты, включая пианиста Дениса Мацуева и актера Евгения Миронова.

В финале программы к Аделии присоединилась ее семья, что добавило атмосферу единства на сцене. Теперь внимание зрителей, которые смогут повлиять на ее судьбу.