Юная клинчанка принимает участие в телешоу «Ты супер!» на НТВ

Клинчанка Ульяна Дубровская с пяти лет увлекается музыкой, вокалом. Закончила Клинскую детскую школу искусств имени П. И. Чайковского по классу фортепиано и хоровое отделение, была солисткой Образцового детского хора «МАНДРАГОРА», рук. Уманская Елена Борисовна; сейчас уже 2,5 года занимается в Вокально-эстрадной студии «ДИЕЗ» МДЦ «Стекольный» рук. Егорова Татьяна Вячеславовна, студентка 2 курса «Тверского колледжа искусств им. Н. А. Львова» «Музыкальное искусство эстрады», преподаватель — Ковалева Юлия Сергеевна.

В 2024 году отправила заявку с видеозаписями на кастинг Восьмого сезона международного вокального проекта «Ты супер!» и прошла отбор.

Из тысячи заявок отобрали 50 конкурсантов в возрасте от 7 до 18 лет из Алтайского края, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новгородской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей, республик Башкортостан, Коми, Крым и Саха (Якутия), Краснодарского края, а также из новых регионов России — Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Также в новом сезоне «Ты супер!» примут участие двое детей из Белоруссии, один юный вокалист из Казахстана и музыкальное трио из Узбекистана, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях.

Кресла звездного жюри заняли народный артист России и композитор Игорь Крутой, актер, музыкант и режиссер Алексей Воробьев, а также певицы Ани Лорак и Люся Чеботина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.