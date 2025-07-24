Юмористка Елена Воробей погасила долг перед налоговой

Заслуженная артистка России Елена Лебенбаум, более известная как Елена Воробей, решила все финансовые вопросы с Федеральной налоговой службой. Она полностью погасила задолженность и избежала дальнейших проблем, пишет Постньюс .

58-летняя Воробей больше не имеет финансовых претензий со стороны налоговых органов. Исполнительные производства в отношении нее отсутствуют, а банковские счета работают без ограничений в связи с тем, что она погасила долг в 28 тысяч рублей.

Задолженность артистки была связана с индивидуальным предпринимательством, в частности, с ее деятельностью в области искусства и организации развлекательных мероприятий.

Елена Воробей — известная российская юмористка и киноактриса, которая регулярно появляется на телешоу в качестве гостя и эксперта. Она также занимается вокальным творчеством. Массовый зритель знает ее по пародиям в программе «Аншлаг».