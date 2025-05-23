Юбилейный патриотический автопробег «Дорогами Победы» прошел в Подмосковье

Участниками автопробега стали водители с инвалидностью (члены МОООИ «Колесница»), управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на кресла-колясках представляющие города: Пушкино, Серпухов, Воскресенск, Мытищи, Красногорск, Подольск, Чехов, Люберцы, Щелково, Сергиев Посад, Краснознаменск, Химки, Клин, Долгопрудный, Старая Купавна, Краснозаводск. Мероприятие объединило инвалидов с разными судьбами среди которых: инвалиды с военной травмой, участники СВО, титулованные спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области и городских округов, регионального штаба ОНФ, депутаты городских округов и Московской областной Думы, советники Глав городских округов.

Автопробег «Дорогами Победы», организованный МОООИ «Колесница», прошел на территории Московской области третий раз.

Учитывая тот факт, что Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2025 года № 28 в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников СВО, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, акцент мероприятия был сделан на конкретных людях, которые ценой жизни и личного подвига защитили свою Отчизну. Помимо традиционной символики дня Победы, на автомобилях участников были размещены портреты родственников-ветеранов, в том числе погибших на СВО.

Местом старта и первого митинга автопробега 2025 года стал мемориал «Подольские курсанты» в городе Подольск, установленный в память подвига курсантов подольских артиллерийского и пехотного военных училищ. Вторым местом митинга стал музейный комплекс Зои Космодемьянской (деревня Петрищево, Рузский г. о.), а завершилось мероприятие в мемориальном комплексе «Героям-панфиловцам» (Дубосеково, Волоколамский г. о.). Каждая церемония возложения венков и цветов сопровождалась минутой молчания.

Количество автомобилей с ручным управлением, запланированных к участию, было 20 единиц, но до старта добрались 18 экипажей. Во главе автоколонны был автомобиль ветерана боевых действий, подполковника Плахуты Андрея Ивановича. В конце автоколонны, автомобиль члена сборной команды РФ по фехтованию на колясках, двукратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона России Лукьянова Николая Александровича.

Патриотический автопробег «Дорогами Победы» реализован при поддержке Гранта для НКО Московской области с участием средств Фонда президентских грантов. Традиционно автопробег прошел при координации Министерства информации и молодежной политики Московской области. Поддержку оказало: министерство социального развития Московской области, министерство культуры и туризма Московской области, структуры ГИБДД Московской области, администрации городских округов участников и мест проведения митингов. Финансовую поддержку оказали: Союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов», выставка «Интеграция», компания «Ортомода».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.