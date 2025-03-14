Юбилейный фестиваль «Кантата» пройдет с 12 по 15 июня в 10 регионах России

«Этот проект — не только праздник искусства, но и мост, соединяющий поколения, культуры и сердца. В этом году мы особенно ярко отметим 185-летие великого Чайковского, чья музыка стала символом русской души. Классическое искусство — это сила, способная вдохновлять, объединять и напоминать о вечных ценностях», — заявил худрук фестиваля и дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп.

Генеральный продюсер фестиваля, гендиректор МАМТ имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента Российского института театрального искусства — ГИТИС Андрей Борисов обратил внимание на разнообразие участвующих творческих коллективов и артистов. Он также подчеркнул значимость мероприятия, которое объединит всю страну 12 июня.

В рамках фестиваля пройдет торжественное открытие выставки работ победителей Международного конкурса молодых художников «Картина мира», организованного «Иннопрактикой» в сотрудничестве с Государственной Третьяковской галереей, Санкт-Петербургской академией художеств им. Ильи Репина и Академией творческих индустрий «Меганом». 14 лучших произведений будут представлены в филиале Третьяковской галереи в Калининграде.

Ведущая тема юбилейного фестиваля «Кантата» созвучна объявленному президентом РФ Году защитника Отечества. Основная тема программы — 185-летие композитора П. И. Чайковского, а главное произведение фестиваля — кантата, написанная победителем конкурса молодых композиторов «Партитура» Алексеем Чернаковым ко Дню России и в ознаменование Года защитника Отечества.

Программа «Кантаты» включает в себя лекции и семинары о музыке, философии и архитектуре, а также мастер-классы и творческие встречи с деятелями культуры. В этом году программа пройдет в филиале Третьяковской галереи в Калининграде и знаковых местах региона. Запланированы эксклюзивные кинопоказы, иммерсивные спектакли о жизни и творчестве классиков, а также кинопоказы и книжные презентации.

Средства, собранные с продажи билетов на концерты, направляются в фонд по защите и восстановлению исторического наследия Калининградской области. Ежегодно проект объединяет сотни музыкантов, российских и зарубежных деятелей искусства.

Организаторами Фестиваля выступают Правительство Калининградской области и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.