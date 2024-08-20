Юбилейные «Джазовые сезоны» в Ленинском округе посетили 16 тысяч человек

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» Ленинского горокруга состоялся Десятый Международный фестиваль «Джазовые сезоны», сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

За два дня мероприятие посетили свыше 16 тысяч жителей и гостей Ленинского округа.

«За прошедшие десять лет в „Горках Ленинских“ джаз объединил несколько поколений поклонников жанра и стал неотъемлемой частью музея-заповедника», — сказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Второй год подряд фестиваль проходил на двух площадках. Это позволило значительно расширить программу «Джазовых сезонов», пригласить большее количество музыкантов и дать возможность молодым артистам выступить на одной сцене с мэтрами.

Свою новую программу представил художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман вместе с Московским джазовым оркестром, певица Женя Любич, проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова и другие музыканты. Хедлайнерами юбилейного опен-эйра стали Алексей Гуськов, L’One (Jazz Set) и Полина Гагарина. Специальными гостями фестиваля стали исполнители джаза из США и Кубы.

Часть заработанных средств от проведения экскурсий и музейных программ в дни фестиваля музей-заповедник направит жителям Курской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.