Юбилей Победы и Грибоедова: какие даты отметят в Петербурге в 2025 году

В 2025 году в Санкт-Петербурге пройдет ряд культурных и патриотических мероприятий, посвященных памятным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 230-летию со дня рождения писателя Александра Грибоедова, 185-летию композитора Петра Чайковского, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В зале Корфа Российской национальной библиотеки весь год будет работать экспозиция, посвященная Грибоедову. Посетители смогут познакомиться с книгами, манускриптами и документами, связанными с жизнью и творчеством великого поэта. 230 лет со дня его рождения исполнилось 15 января.

С 19 января по 19 февраля в Театральной библиотеке Санкт-Петербурга пройдет фестиваль «Чехов. Отражения». Он приурочен к 165-летию со дня рождения писателя. В программе — спектакли и концерты, выставки, лекции и мастер-классы.

Этот год указом президента Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества. Празднование юбилея великой Победы станет главным поводом для различных мероприятий.