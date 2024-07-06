Яркий сценический праздник ждет посетителей фестиваля «Вкусы России»

Грандиозный гастрономический фестиваль «Вкусы России» начинается на ВДНХ с 6 июля, сообщили в в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В этом году в нем принимают участие свыше 300 производителей из более чем 70 регионов. В торговых шале на площадке у главного входа ВДНХ с 6 по 14 июля гости могут приобрести и попробовать алтайское карпаччо из марала, пензенский кленовый сироп, камчатский папоротник, курицу «по-херсонски» в сметане и закуску по-лугански.

Помимо 5000 деликатесов от отечественных производителей на прилавках торговых шале и народного застолья в ресторанном дворике, гостей ждет яркая сценическая программа. Народные коллективы со всех уголков страны и выступят с песнями и танцами — традиционными и авторскими. Гостям предстоит погрузиться в мифы и сказания разных народов, познакомиться с богатой и разнообразной культурой далеких краев. Национальные костюмы, необычные инструменты, аутентичные движения и вокал не оставят равнодушными зрителей фестиваля.

7 июля в 11:00 задорные танцы и проникновенные песни исполнят коллективы из Тверской области: «Тверичане» и «Жар-птица». В 14:00 группа «Ярмарка» из Ленинградской области порадует гостей стильными фольклорными хитами в современной обработке, а в 15:00 заворожат мощным аутентичным вокалом башкирские певцы Фагим Тукумбетов и Руслан Кирамов. В 19:00 гостей ждут стилизованные народные танцы от Ансамбля «Контраст» из Алтайского края.

8 июля в 12:00 свое мастерство и умение завладеть вниманием публики представит «Русский север» — государственный ансамбль песни и танца из Вологодской области. В 14:00 выступит известный баянист, лауреат международных конкурсов, артист Курганской филармонии Петр Бабин. Его концерты неизменно сопровождают овации, не исключением станет и фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ. А в 19:00 гости услышат завораживающие старинные напевы и звуки северных бубнов ненецкого дуэта «Тэмобой» и станут свидетелями обрядового театрализованного действа знаменитого фольклорного ансамбля из Салехарда Вы’Сей («Сердце Тундры»). В пантомимах, песнях и танцах артисты покажут полет орла, повадки зверя, гости услышат далекие звуки северной природы: гомон птиц, рев моржа, крики чаек.

9 июля в 14:00 легендарный адыгейский певец Адам Карданов поразит сердца слушателей душевным красивым вокалом, полюбившимся широкой российской аудитории. Концерт пройдет в хореографическом сопровождении Беллы Новиковой и Давлета Киржинова. В 17:00 гостей ждут народные хиты от ансамбля «Калина» из Тамбовской области, а в 19:00 — изящные восточные танцы от московского коллектива «Ясея».

10 июля в 13:00 со сцены прозвучит проникновенный женский вокал солисток ансамбля «Галатея» из Владимирской области — Веры Циль и Полины Коллеровой. В 15:00 состоится настоящая вокально-танцевальная феерия от столичного объединения столичных танцевальных ансамблей. Среди участников — коллективы «Петровская ассамблея», «Весна», «Чертановские сударушки», «Супер Дэнс», «Московский бит», «Вдохновение» и другие.

11 июля в 13:00 — возрожденные песенные и инструментальные традиции мордовских народов эрзя, мокша, шокша и каратаи в исполнении ансамбля «Торама», названного в честь традиционного мордовского музыкального инструмента — трубы, символа надежды в культуре местных народностей. В 18:00 для гостей — народные напевы, обрядовые песни и сказы в исполнении солистов творческого центра «Удмуртское землячество» Павла Быкова и Олеси Полатовой, а также народного удмуртского ансамбля хранителей песенных традиций «Чипчирган».

12 июля в 11:00 гостей ждут вокально-танцевальные орнаменты от образцового коллектива «Хохломские узоры» из Нижнего Новгорода, а в 16:00 — нежный и одновременно энергичный старинный девичий танец «У родника» от исполнительниц из Ингушетии.

13 июля в 11:00 со сцены прозвучат духоподъемные хоровые казачьи песни и душевные романсы от народного коллектива «Сказ» из Саратовской области. В 14:00 аутентичные калмыцкие танцы в традиционных костюмах исполнят участники Народного ансамбля калмыцкого танца «Ур Сар».

В завершающий день фестиваля 14 июля в 15:00 гостей заворожат отточенные движения танцоров в народных костюмах и живописные сценические композиции от московского ансамбля «Звартноц», а также звуки дудука и кларнета в исполнении знаменитого музыканта и композитора Норайра Барсегяна.