Яна Рудковская рассказала об открытии собственного мебельного бренда

На Московской неделе интерьера и дизайна известный продюсер Яна Рудковская анонсировала свой новый дизайнерский бренд мебели и декора. Коллекция будет создана в партнерстве с компанией «Иванов Благих», с которой звезда познакомилась на предыдущей выставке, сообщает пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.

Яна Рудковская, будучи постоянным участником выставок, решила принять участие в шестой Московской неделе интерьера и дизайна. Здесь и состоится официальный релиз ее новой продукции.

«Как раз мы встретились с компанией „Иванов Благих“, с нашими ребятами, которые занимаются стеклом, я их увидела и познакомилась на выставке, и у нас завязался такой творческий союз. Я более чем уверена, что на следующей выставке мы уже представим огромный большой стенд, коллаборация, которую мы вместе делаем», — отметила продюсер.

По словам Рудковской, ее авторская коллекция должна будет демонстрировать ту красоту и сказочность, которые свойственны русскому стилю. При этом изделия будут премиального качества и не будут уступать известной итальянской дизайнерской мебели.

Продюсер подчеркнула высокий уровень выставки и представленных на ней работ, а также поделилась мнением о развитии рынка дизайна и интерьера. Она рассказала, что посетила все пять выставок, и, по ее мнению, каждый год они становятся все более креативными. Попасть на мероприятие становится практически невозможно из-за большого числа желающих, подчеркнула Рудковская.

Ее впечатляет, насколько российские дизайнеры, производители мебели и стекла стали творческими. Они сейчас вполне могут конкурировать на мировом уровне, считает звездный продюсер. В этом году Рудковская особенно отметила избушку на курьих ножках, вдохновленную русскими сказками.

Она также выразила благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за его значительный вклад в развитие интерьера, дизайна и мебельной индустрии в целом. Российские производители совершенно заслуженно считаются одними из лучших, так как такого уровня креатива нет ни на одной выставке в мире, заявила продюсер, отметив, что присутствовала на многих.