Яблочно-книжный фестиваль в Коломне откроется 7 сентября

В субботу 7 сентября исторический центр Коломны вновь наполнится пряным запахом спелых фруктов и шорохом свежих страниц. XII Международный яблочно-книжный фестиваль приглашает любоваться прекрасными видами, вдыхать ароматы цветов и плодов, читать книги и «текст сада», сообщили в местной администрации.

Для гостей приготовлены 60 событий литературной, театральной, музыкальной и арт-программы — в скверах, на набережной, в городских двориках. Все они объединены ключевой темой фестиваля — «Угощение садом».

15 площадок в историческом центре задействовали в этом году организаторы фестиваля — Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад», ООГО «Российский фонд культуры» и Фонд друзей Коломны при поддержке администрации городского округа Коломна.

В сквере им. Зайцева с 11.00 и до 19.45 будет работать Открытая литературная студия. Вместе с писателями, издателями, историками и музейщиками гости поговорят об «угощении» поэзией в детстве, «садах поэтов», писательских дачах как творческих кластерах и о саде как теме современного творчества. Здесь же с 11.00 и до 18.30 откроется арт-павильон — фестивальное утро начнётся с ручного ткачества и создания растения «райского сада» на станке с использованием шёлковых нитей.

Сразу на трех площадках — в сквере им. Зайцева, сквере им. Гагарина и на Москворецкой набережной — с 11.00 до 21.00 гостей угостят большой музыкальной программой: от проникновенного фолка до эстетского созерцания «Сада радости и печали» в хрустальных звуках флейты, альта и арфы.

Театральная программа предложит детям и родителям поразмышлять на непростые темы: о взаимоотношении взрослого и ребëнка, возвращении к своей семье и школьном буллинге. В афише фестиваля — спектакли от театрального проекта «Играем книгу», легендарного Театра.DOC и уличного театра из Санкт-Петербурга Vokrug.

Издательский павильон откроется для публики в 10.00 в сквере им. Зайцева и будет работать до 17.30. Он станет местом встречи детских издательств с юными читателями. Здесь также пройдут мастер-классы.

Слоу-фуд маркет в сквере им. Зайцева ждет гостей с 11.00 до 18.00. Коломенские производители и фермеры порадуют гурманов не только пастилой и калачами, но и риетами и севиче из клария, вареньем и цукатами из тыквы, мёдом с пасеки. Основой специального фестивального меню станут брускетты с камамбером и ежевикой и салат «Яблочко».

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» с 10.00 до 16.00 приглашает на «Городской обед». Здесь угостят плодами сада, вспомнят рецепты варенья и сварят собственное, предложат полакомиться пенками и выпить чаю из самовара. Гости смогут узнать секреты ухода за садом и полистать фотоальбомы — под звуки скрипки и романсы Вертинского.

В музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» к фестивалю откроется выставка «Шелковый сад» — о роли шëлковых тканей в традиционной культуре России. В центре внимания «штофы» — это вид шёлковых тканей, характерный для продукции коломенских шелкоткацких фабрик. В рамках выставки состоится презентация исследователя традиционного костюма, искусствоведа и куратора выставки Андрея Боровского «Медленное одевание». Выставка открыта с 12.00 до 19.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.