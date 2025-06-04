5 июня в Совете Безопасности ООН презентуют факты и кадры из документального фильма производства RT.doc «Я обвиняю фашизм»: он посвящен преступной деятельности Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает RT .

«Когда я увидела, что по моей улице едет американский танк, то чуть не упала в обморок. Я поняла, что это война», — рассказывает одна из героинь картины в трейлере.

Дальше можно увидеть кадры разрушенных домов, отрывки из интервью с украинским военным и страшные подробности трагических событий.

«Я ушла, стреляли прямо в спину, упала… И там вся трасса была в труппах», — делится в видео другая жительница региона.

Полнометражный фильм покажут на канале RTD 5 июня в 21:30 по Москве.