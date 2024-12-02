сегодня в 12:30

Известнейшие произведения иконописи показаны на выставке в Подмосковье

Выставка «Любовью и единением спасемся», посвященная Сергию Радонежскому, признана беспрецедентной по размерам, масштабу, качеству и ценности выставляемых экспонатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Уникальные произведения предоставили Третьяковская галерея, Русский музей, музей-заповедник «Петергоф», Российская государственная библиотека. Есть и редко экспонирующиеся ценнейшие вещи из запасников Сергиево-Посадского музея-заповедника.

Не так часто можно увидеть вместе известнейшие произведения иконописи, археологические памятники и реликвии XIV–XX веков, картины знаменитых русских художников, связанные с преподобным Сергием.

Выставка раскрывает личность Сергия Радонежского со всех сторон. Подвижник, монах, воин, одна из ключевых фигур для православия, русской культуры и Русского государства.

Данная выставка — это ключ к пониманию смысла и значения Троице-Сергиевой лавры не только для православного мира, но и для России, и мирового христианства в целом.

Экспозицию можно посетить до 15 марта 2025 года по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 1‑ой Ударной Армии, д. 2. Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.