Издательство «Музыка» и его 150-летний архив нотных изданий переданы в доход РФ
Перовский суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ и передал в собственность государства издательство «Музыка» вместе с его архивом нотных изданий, собранным за 150 лет, сообщает ТАСС.
«Суд постановил иск Генпрокуратуры удовлетворить в полном объеме, передать в доход государства издательство „Музыка“», — зачитала решение судья Евгения Клипа.
Также столичный суд постановил изъять в доход России ООО «Издательство „Гамма-пресс“» и «Музыкальное издательство „П. Юргенсон“», которые были созданы гендиректором издательства «Музыка» — гражданином Соединенных Штатов Марком Зильберквитом.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала вернуть крупнейшее нотное хранилище страны в собственность государства. Согласно данным ведомства, издательство «Музыка» является «культурным достоянием многонационального народа России».