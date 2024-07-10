Ивантеевский «Вий» вошел в лонг-лист «Звезды театрала»

Спектакль «Вий. Три ночи» Ивантеевского музыкально-драматического театра (режиссер-заслуженный артист РФ Артем Бибилюров) вошел в лонг-лист Всероссийской театральной премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Актриса Пушкинского музыкально драматического театра Алена Романова претендует на победу в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль Китти Велен в мюзикле «Здравствуйте, я ваша тетя» (режиссер Борис Урецкий).

Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» завершила обработку более 14.5 тыс. заявок, поступивших из различных уголков страны и мира. Сформирован лонг-лист из 16 номинаций. В каждую из них включены по 10 претендентов на награду. Теперь путем голосования зрителям предстоит сформировать шорт-лист.

Голосование пройдет до 31 августа. Поддержать артистов можно по ссылке: https://www.teatral-online.ru/star/longlist/

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