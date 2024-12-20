В основу спектакля которого легли восемь рассказов Чехова: «Два газетчика», «Размазня», «Ушла», «Длинный язык», «Месть женщины», «Хирургия», «Злоумышленник», «Бумажник». Премьеру приурочили к юбилею великого русского писателя: в январе 2025 года Антону Павловичу исполнится 165 лет со дня рождения.

17 и 18 декабря премьерные показы прошли на сцене Пушкинского музыкально-драматического театра.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры». При партнерской поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

Художественный руководитель спектакля — заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.