Иван Дорн лично встретился с фанатом из Москвы в Париже

Ранее оказывавший финансовую поддержку украинской армии певец Иван Дорн принес личные извинения жителю Москвы. Он лично встретился с российским фанатом в Париже и подписал для него виниловую пластинку, сообщает SHOT .

У 28-летнего Максима из России давно возникла симпатия к певцу. Поклонник украинского исполнителя очень стремился разыскать определенный сет артиста, прозвучавший на московском радио в 2017 году, и наудачу обратился к самому Дорну через соцсети.

К удивлению россиянина, Иван ответил: признался, что название композиции не помнит, а искомая пластинка в настоящее время находится в Киеве, куда он не может приехать из-за опасений быть призванным в ряды Вооруженных сил Украины. Поэтому он предложил Максиму встречу в Париже, в магазине виниловых пластинок.

Ради встречи со своим кумиром москвич, не раздумывая, приобрел билеты во французскую столицу. Украинский музыкант выполнил обещание, преподнес Максиму пластинку с памятной надписью, сделал несколько совместных снимков, а затем представил россиянину, увлекающемуся диджеингом, свой музыкальный сет.

В 2022 году Дорн пожертвовал около полумиллиона гривен на поддержку украинцев, однако проживать на Украине он отказался. После начала специальной военной операции он переехал с семьей во Францию.

Ранее сообщалось, что музыкант был готов выступить перед российской публикой за 4 миллиона рублей.

