Историко-художественному музею Щелкова передали в дар 11 ценных экспонатов

Дмитрий Лесных родился в поселке Монино в семье военнослужащего, и с детства интересовался военной тематикой.

«Это в основном все было на территории Московской и Калужской областей — там с юга заходили фашистские войска, там велись серьезные бои, очень много кровавых сражений было. Раз съездил, второй. Когда ты сам что-то находишь и поднимаешь, ты понимаешь, что ты прикасаешься к чьей-то жизни, ты прикасаешься к быту того человека. Обычная ложка может очень многое рассказать», — отметил меценат.

Именно ложка, найденная на границе с Калужской областью, и стала одним из переданных экспонатов. На ней — клеймо Берлин.

«Немецко-фашистский солдат с этой ложкой прошагал всю Европу, пришел сюда и здесь погиб. Это не просто какой-то алюминиевый черпачок, это из какого-то набора дорогостоящего, очень красивая. И еще можно по ней судить то, что она пережила долгое путешествие», — рассказывает Дмитрий Лесных.

Также среди находок — советские и немецкие зажигалки, мундштук, дореволюционные граммофонные пластинки.

Дмитрий состоит в щелковской волонтерской группе «Быть добру» и активно помогает фронту. Он рассказал, что с фронта приходит много вещей — окопное творчество, разные сувениры. Дмитрий собрал уже большую коллекцию.

«После нашей победы я хотел бы эти все экспонаты передать нашему музею. Чтобы люди это видели», — сказал меценат.

Музей расположен по адресу: округ Щелково, ул. Советская, 54.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.