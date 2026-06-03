Историк нашел погост староверов под Новосибирском

Погост расположен на месте одного из поселений, ушедших под воду при создании Новосибирского водохранилища в конце 1950-х годов. Жителей деревни переселили, часть захоронений перенесли, однако самые старые могилы остались. Вероятно, кладбище находилось на холме, который после заполнения водохранилища стал островом.

«Берег сплошь усеян человеческими останками, на волнах прибоя катаются черепа, белеют берцовые кости, торчат наружу ребра и так далее», — написал в соцсетях Вячеслав Карманов.

По его словам, захоронения выполнены в долбленых гробах-колодах. Такая традиция была характерна для первопоселенцев, начавших осваивать территорию современной Новосибирской области с 1720-х годов после строительства Бердского острога. Значительную часть переселенцев составляли староверы из Центральной России.

«Они же и переносили на новые места свои погребальные традиции. В частности, размещать в изголовье гроба-колоды керамический сосуд из обожженной глины, наполненный древесным углем. Осколки сосуда мы нашли непосредственно рядом с одной из могил с останками истлевшей колоды», — рассказал Карманов.

Точное место находки историк не раскрывает, опасаясь разрушения захоронений. Информацию о погосте он передал в Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

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