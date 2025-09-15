«История и красота»: прима-балерина Михайловского театра рассказала о работе

«20-25 лет назад, когда так называемая современная хореография хлынула к нам в страну, мы даже потеряли главные качества в классическом балете. Ведь тогда был сделан акцент на современный танец. Сейчас, мне кажется, мы понимаем, что русский балет — в первую очередь классический. Хорошо станцевать „Лебединое озеро“ намного сложнее, чем любую современную постановку», — сказала балерина.

Вспоминая о своем пути, она поделилась, что стать балериной мечтала еще в 5 лет, но затем надолго погрузилась в художественную гимнастику. Однако благодаря способностям и стечению обстоятельств Воронцова сделала хореографическую карьеру.

Говоря о зрителях, она подчеркнула, что в последнее время публика стала более чуткой, на спектакли ходят и молодые, и дети, и люди старшего поколения. Театр — это модно, заключила балерина.