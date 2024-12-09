Историческое здание в Коломне получило охранный статус

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Жилой дом под номером 167 на улице Октябрьской революции в Коломне 1840-х годов постройки приобрел особый статус регионального значения. Исторический облик городской усадьбы XIX века сохранят для будущих поколений. По распоряжению главного управления культурного наследия Московской области утвержден предмет охраны уникального образца архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двухэтажное здание — бывший главный дом городской усадьбы, сложившейся в первой половине XIX века. В предреволюционные годы усадьбой владел купец Салманников. В состав усадьбы когда-то входили два флигеля, один из которых ныне утрачен. Как и многие купеческие дома, в советское время дом был национализирован и приспособлен под квартиры.

Жилой дом расположен в историческом центре Коломны на территории бывшей Запрудной слободы. Построенное в стиле классицизма здание обладает необычным декором оконных наличников, пилястров и карнизов.

Новый статус поможет сохранить истинный вид бывшей усадьбы и уникальную архитектуру, которые являются важной частью исторического облика старой Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.