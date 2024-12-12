Историческое здание в Коломне получило охранный статус

Дом № 226 на улице Октябрьской Революции в г. о. Коломна, который ранее являлся флигелем городской усадьбы, теперь имеет особый статус. Главное управление культурного наследия Московской области утвердило предмет охраны этого архитектурного памятника регионального значения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание представляет собой двухэтажный кирпичный дом на каменном фундаменте, выходящий своим северным фасадом на одну из главных улиц исторического центра города — Октябрьскую революцию, ранее известную как Астраханская улица. Вход в флигель располагался на восточном фасаде, рядом с главным домом, а у угла находился пилон ворот, ведущих во внутренний двор.

Во второй половине XIX века окна флигеля были украшены декоративными наличниками из штукатурки. В начале XX века к зданию добавили одноэтажную хозяйственную пристройку с южной стороны, предположительно кухню, а также двухэтажную деревянную пристройку с ретирадами на дворе, которую позже реконструировали. Во второй половине прошлого столетия дворовую часть здания надстроили еще одним этажом.

Теперь утверждение предмета охраны поможет сохранить этот исторический объект, адаптированным для современных нужд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.