Исследование: россияне в 2024 году стали чаще читать мифы и сказки

Аналитики сети книжных магазинов «Читай-город» провели исследование и выяснили, что в 2024 году заметно вырос спрос на мифологические книги среди россиян в 1,6 раза. По сравнению с 2023 годом было продано на 17 тысяч книг больше, сообщает Сноб .

Известно, что больше всего ценится славянский и азиатский фольклор, далее следует скандинавский. У взрослых спрос на прочтение народных поверий и сказок вырос сильнее, чем у детей.

В топ самых популярных книг о мифах в 2024 году вошли «Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы» от автора Александры Барковой, затем «Китайские мифы. От царя обезьян и Нефритового императора до небесных драконов и духов стихий» — Тао Тао Лю, «Русская фольклорная демонология. От оборотней и мертвецов до русалок» — Владимир Рябов, «Японские мифы. От кицунэ и екаев до Звонка и Наруто» — Джошуа Фридман, «Славянская нечисть. От природных духов и вредоносных сущностей» — Марина Голубева.

В рядах детских книг по мифологии в рейтинге продаж выигрывают мифы Древней Греции. Второе место занимают русские былины.

В жанре фольклор первенство держат сказки. Отмечается, что в 2024 году россияне купили 345 тысяч экземпляров категории. Лидирующую позицию в продажах заняла книга «Все про Дедморозовку. Сказочные повести 6 историй» под авторством Андрея Усачева.