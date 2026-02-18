Исполнителя песни «За тебя калым отдам» Тхагалегова экстренно госпитализировали

Исполнителя легендарной «За тебя калым отдам» Мурата Тхагалегова экстренно госпитализировали после выступления в Краснодаре. Певец не смог спеть все заявленные песни, сообщает SHOT .

Инцидент произошел вечером 14 февраля во время концерта в ресторане «Стерлядь». По словам очевидцев, в зале, рассчитанном на 600 человек, собралось значительно больше людей. Некоторым пришлось встать на диваны, чтобы разглядеть артиста на сцене. Кому-то не удалось попасть внутрь, несмотря на купленные билеты.

Оказалось, что произошел сбой, из-за которого на определенные места продали несколько билетов. Перед началом концерта гостей ждал еще один «сюрприз» — давка у входа и двухчасовая задержка начала мероприятия.

Тхагалегов вышел на сцену и исполнил для зрителей несколько песен, среди которых были «Калым», «Едем в соседнее село» и «Темная ночь». После пяти композиций он взял паузу, покинул сцену и больше не вернулся.

Выяснилось, что из-за резкого ухудшения состояния Тхагалегова госпитализировали прямо из ресторана. Артист почувствовал себя плохо из-за переутомления, что помешало ему исполнить все запланированные песни. Музыкант извинился перед поклонниками, которые пожаловались на Тхагалегова и организацию мероприятия.

