Исхудали ради «Оскара»: какие звезды переборщили с «уколами стройности»

Новыми фигурами на церемонии похвастались как минимум семь звезд, среди которых — американская актриса Вупи Голдберг. Она одна из немногих, кто не стал скрывать, что воспользовались «уколами стройности».

Как поясняется в сообщении, это медицинский препарат длят больных диабетом, который регулирует аппетит, участвуя в обмене глюкозы, и тем самым эффективно снижает вес. В Голливуде дорогое лекарство стали использовать ради похудения.

Так, Вупи Голдберг появилась на церемонии не в привычном балахоне, а в приталенном платье. Как утверждается, ей удалось похудеть на целых 30 килограмм: при росте 165 сантиметров она весила 99 килограмм, а теперь — 69.

«Я принимала этот препарат, который придуман для людей, которым нужна медицинская помощь. Он действительно сработал на мне…», — рассказала актриса.

Однако в применении «уколов стройности» признаются далеко не все. Поклонники также «уличили» в этом претенденток на лучшую женскую роль — 38-летнюю Синтию Эриво и 62-летнюю Деми Мур, которая, не получив статуэтку, расслабилась и была замечена с тарелкой картофеля фри. Подозрения у фанатов Деми вызвали руки «спички» и болезненная худоба.

По мнению фанатов и экспертов, заметно «сдулась» и певица Лиззо, которой удалось сбросить более 50 килограммов, похудев до 95. Также в использовании уколов заподозрили Селену Гомес, которая демонстрировала стройную фигуру.