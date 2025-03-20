Ирина Понаровская впервые смогла рассказать публике о погибшем сыне

20 марта 2025 года прошло ровно полгода со смерти единственного сына Ирины Понаровской, 39-летнего Энтони Родда. Заслуженная артистка впервые нашла в себе силы поведать публике о трагедии. Она рассказала о жизни без сына, но не смогла сдержать слез, сообщает kp.ru .

Она призналась, что находит утешение в детях Тони, своих внуках, хочет увидеть их взросление, и они единственные помогают ей держаться. Артистка отметила, что у нее прекрасная и талантливая невестка.

Однако, по словам Понаровской, легче ей не стало, ее преследует ощущение, что трагедия произошла только что. Сын для нее был главным человеком в жизни и очень желанным ребенком. Она проанализировала всю их совместную жизнь и поняла, что он никогда ей не грубил, они ни разу не ссорились и могли говорить по телефону по ночам полтора-два часа. Сыну Понаровская могла рассказать все.

Артистка узнала о случившемся во время звонка невестки ранним утром и долго не могла поверить в ее слова. Сейчас ей трудно подбирать слова, чтобы говорить о смерти сына.

«У него были иногда какие-то легкие проблемы с животом — как у всех. Когда съел какую-то „гадость“ — я сколько раз ему говорила: „Не ешь все эти бургеры“», — сказала Понаровская.

Она отметила, что фастфуд в его жизни не был критичен. Дома ему прекрасно готовила жена, всегда были готовы обеды, завтраки. Лишь иногда он мог заказать фастфуд себе или детям. Женщина вспомнила, как сын любил жизнь и всегда был здоров, ходил в турпоходы, восхищался природой.

Понаровская добавила, что Родд был очень забавным и трогательным, любил детей и ему доверяли своих детей соседи. У него был рюкзак на все случаи жизни, поэтому родители не боялись оставлять своих детей с ним, он мог обработать любую рану и успокоить ребенка.

«Я чувствовала благодарность за то, что почти сорок лет была мамой, а ведь я не могла иметь детей и сделала все, чтобы он появился. И он появился, и сорок лет давал мне это счастье…» — заключила артистка.

Сын Понаровской умер в сентябре 2024 года. Кончина Родда стала шоком для его близких. Мужчина вел здоровый образ жизни, занимался спортом и не имел проблем со здоровьем.