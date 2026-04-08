Иосиф Пригожин рассказал, как отмечает Пасху с Валерией

По его словам, в семье принято заранее готовиться к празднику: красить яйца, печь куличи и украшать дом. Родные стараются отменить дела, чтобы провести этот день вместе.

«Мы собираемся всей семьей, все отменяют какие-то свои дела и пытаются присоединиться к общему делу: пекут куличи, красят яйца, наряжают дом. Мы очень любим этот праздник, а я обожаю, как Валерия готовит свои фирменные угощения. Для нашей семьи это время волшебства и чудес. Это почти Новый год, но весной», — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что одной из любимых традиций остаются шуточные поединки по битью яиц. По его словам, такие семейные игры создают особую атмосферу и делают праздник особенно теплым.

