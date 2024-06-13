«Иосиф не ожидал»: Успенская «послала» Пригожина, предложившего мир с Киркоровым

Адвокат Александр Добровинский заявил, что продюсер Иосиф Пригожин попытался поговорить с певицей Любовью Успенской, чтобы та пошла на мировую со своим коллегой Филиппом Киркоровым. Тем не менее звезда «наговорила еще и ему гадостей», сообщает kp.ru .

Адвокат рассказал, что Пригожин просил Успенскую помириться с Киркоровым и отказаться от судебных тяжб. В ответ на это артистка повела себя «неадекватно», утверждает Добровинский.

«Он мне рассказал, насколько неприятным оказался разговор. Иосиф не ожидал, что пожилой человек (а именно так о своей клиентке Успенской говорит ее представитель на суде с Киркоровым) может вести себя настолько неадекватно», — сказал юрист.

Адвокат выразил сожаление, что некоторые люди готовы жертвовать друзьями и «разыгрывать надрыв древнегреческой трагедии», когда пытаются угнаться за «уходящей славой».

Любовь Успенская в одном из интервью назвала Филиппа Киркорова «женоненавистником», что не понравилось артисту. Поп-король подал на коллегу в суд и потребовал с нее моральную компенсацию в размере 10 млн рублей и еще примерно 2 миллиона рублей в качестве выплаты понесенных расходов.