Интернет-легенды и проклятые файлы захватили российскую «хоррор-литературу»

Даркнет и суеверия в «хоррор-литературе» РФ стали аналогом подвала в байках

В отечественной «хоррор-литературе» вектор перешел от хтонических персонажей в область цифрового зла. Оно может иметь современные атрибуты, рассказал RuNews24.ru постоянный автор «Самой страшной книги», многократный финалист «Чертовой дюжины», лауреат премии «Мастера ужасов» Герман Шендеров.

Он поделился, что новые технологии включают в себя цифры, код, протоколы. Сложные для понимания разработки со временем обрастают мистическим флером. Дело в том, что мозгу читателей не нравится «неопознаваемое». Он хочет все объяснить.

«И любое непознаваемое неизбежно обрастает фольклором, спекуляциями и страшными легендами», — отметил писатель.

Этим пользуются авторы российской «хоррор-литературы». Шендеров признался, что сам при написании книг использует «цифровые ужасы». Он адаптирует классические хоррор-сюжеты под современные реалии.

