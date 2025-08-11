Интерактивный спектакль, суставная гимнастика и ОФП ждут жителей Балашихи в парках

Традиционно на новой неделе приглашаем всех на культурную программу парки на Солнечной и Заречной, которая на этой неделе пройдет 12 августа.

В парке на Солнечной приглашаем всех на семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальную программу и творческую программу в 10:30.

В свою очередь, спортивная программа состоится здесь 12 и 14 августа. Приглашаем всех на разминку и ОФП (начало в 10:00).

В парке на Заречной культурная программа во вторник стартует в 13:00. Здесь также для вас семейный квест, интеллектуальная программа, интерактивный спектакль и творческое занятие.

Спортивная программа ждет всех желающих в Ольгинском лесопарке 12, 13, 14 и 16 августа.

Во вторник для вас скандинавская ходьба, суставная гимнастика, беговая тренировка и ОФП. Старт в 9:00.

В среду приглашаем на танцевальную йогу в 8:30 и на «Здоровую спину» в 19:00.

В четверг в 9:00 приглашаем на скандинавскую ходьбу и суставную гимнастику.

В субботу традиционно приглашаем на забег в 09:45.

В парке «Пехорка лес» будет также много спорта. Приглашаем всех на площадку у стадиона в понедельник и пятницу на дыхательную гимнастику, во вторник, среду и четверг на занятия по общей физподготовке на свежем воздухе. В понедельник занятие начинается в 11:30, во вторник, среду и четверг — в 16:00, в пятницу — в 10:00.

В Пестовский парк приглашаем всех на тренировки практически ежедневно!

В среду все желающие приглашаются на активную разминку и ОФП. Начало в 9:40.

В среду и пятницу в 19:00 здесь начнется хатха-йога.

В пятницу также пройдет занятие ОФП, начало в 10:10.

В субботу в 9:00 на старт приглашаются участники забега «5 верст». Все старты от площади амфитеатра.

В воскресенье в парке пройдет зумба (9:00) и йога, начало в 10:00.

Спортивная программа в парке «Пехорка» стартует во вторник с ОФП и веселых стартов у сцены в 15:00.

В среду приглашаем всех на скандинавскую ходьбу в 14:00 (старт от площадки у коворкинга). В четверг в парке пройдут скандинавская ходьба, ОФП и веселые старты (начало в 14:00).

Культурная программа на этой неделе ждет посетителей парка Пехорка 14 августа. Для вас: интерактивная, интеллектуальная программа, детская дискотека, выставка и многое другое. Начало в 14:30.

Приглашаем всех на культурную программу в парк «Пестовский» 15 августа. В программе: интерактив, интеллектуальная игра, танцы, творчество и фотовыставка. Начало в 15:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.