Интерактивная выставка состоится в Серпухове 23 ноября

Выставка «К 160-летию введения Судебных Уставов» перенесет посетителей в XIX век, в мир судов, следователей и тайн Российской империи. Посетителей ожидают манекены в исторической форме, инсталляции залов суда и кабинетов. — интерактивная энциклопедия про табели о рангах, наградной и денежной системах империи, викторины на знание уголовного кодекса и «воровского» жаргона. Также посетители смогут попробовать себя в интерактивах: в роли шулера, фокусника или просто любителя азартных игр.

23 ноября, 11:00 — 16:00, МВЦ Серпухов (ул. Горького, 5-б).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.