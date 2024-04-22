Инсценировки рассказов Антона Чехова покажут в Одинцовском округе 24 апреля

24 апреля в культурно-спортивном досуговом центре «Ершовское» Одинцовского округа состоится инсценировка рассказов А. П. Чехова в постановке студии актерского мастерства «Образ». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Юные актеры покажут мини-спектакль из пяти рассказов: «Юбилей», «Ванька», «Детвора», «Размазня» и «Лошадиная фамилия». Режиссер-постановщик и руководитель студии актерского мастерства «Образ» Любовь Доренская по-особому относится к творчеству А. П. Чехова, актуальному и в наши дни. Режиссер и актеры обращаются к наследию мастера, чтобы привить зрителям любовь и интерес к чтению и театру, передать красоту чеховского языка, показать тонкие юмор и иронию, глубину его произведений.

Начало в 15:00. Стоимость билетов — от 300 до 500 рублей. Возможна оплата «Пушкинской картой».

Коллектив студии «Образ» основан в 2012 году. Ее руководителем является актриса театра и кино Любовь Доренская. На занятиях участники постигают азы актерского мастерства, сценической речи, основы движения, что позволяет выявлять и развивать таланты ребенка.

Занятия в театральной студии — это прежде всего тренировка памяти, развитие фантазии и ассоциативно-образного мышления. В репертуаре студии пять разножанровых спектаклей и семь короткометражных фильмов, каждый год репертуар пополняется.

Студия актерского мастерства «Образ» принимает активное участие во всех концертных программах досугового центра «Ершовское». Коллектив имеет многочисленные награды фестивалей и конкурсов театрального искусства различного уровня.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.