Императорский проход в Колизее впервые открыли для публики

Этот подземный коридор, датируемый концом I — началом II века н. э., позволял императорам попадать на арену, избегая контакта с толпой.

Проход, обнаруженный еще в XIX веке, связан с драматическими событиями истории — согласно хроникам, именно здесь было совершено покушение на Коммода. Археологи также обнаружили у входа уникальные декоративные элементы с изображениями гладиаторских боев и охотничьих сцен, которые служили своеобразным прологом к кровавым зрелищам на арене.

Посетители теперь могут пройти тем же путем, что и древнеримские императоры, и почувствовать себя властителями великой империи. Коридор сохранил свою загадочность — его конечное назначение до сих пор остается предметом исследований ученых.