Иммерсивный музей под открытым небом заработает в июне на Красной площади

С 21 по 24 июня пространство Красной площади превратится в масштабный иммерсивный музей под открытым небом, площадь которого составит более 16 тыс. кв. м. Экспозиция будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетить ее сможет любой желающий, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Посетители иммерсивного музея под открытым небом смогут увидеть несколько тематических зон, среди которых «Мы из Берлина» — поезд Победы, театральная сцена, парк победителей и экспозиция «Москва встречает Победу». Каждая из них раскроет различные аспекты событий Великой Отечественной войны.

Особенностью выставки станет воссозданный «Фонтан Победителей», который представляет из себя точную копию исторического сооружения 80-летней давности. Этот объект позволит гостям мысленно перенестись в июнь 1945 года и почувствовать, как столица чествовала своих героев в дни всенародного торжества.

Для удобства москвичей и гостей столицы в музее будет работать 300 волонтеров, которые помогут сориентироваться в пространстве и ответят на любой вопрос. Посетители смогут бесплатно осмотреть экспозицию на протяжении 4 дней подряд. Среди экспонатов будут представлены образцы техники прошлых лет, используемой как в мирных целях, так и в военных операциях.