Иммерсивные шоу представили на фестивале «Креативный Сабантуй» в Подмосковье

В Московской области прошел масштабный фестиваль, посвященный празднованию традиционного тюркского праздника Сабантуй, в рамках которого представили уникальную программу, она была впервые реализована в истории празднования Сабантуя, сообщают организаторы фестиваля «Креативный Сабантуй».

На празднике впервые были представлены иммерсивные шоу, отразившие его историю и традиции. Благодаря режиссеру фестиваля Айдару Заббарову была воплощена одна большая история, где короткие иммерсивные шоу, показанные на малых сценах в кварталах фестиваля, дополнили масштабное шоу, продемонстрированное гостям на главной сцене.

IT-парк

Фото - © Жуков Валерий Фото - © Жуков Валерий Фото - © Жуков Валерий

Еще одной особенностью стал собственный IT-парк. Ни один Сабантуй не реализовывал данную инициативу ранее. В течение всего дня гости принимали участие в 17+ активностях с использованием передовых современных технологий. Они наблюдали, как традиционные ценности и обычаи приобретают новый вид и звучание, изменяясь под стать времени. Здесь все желающие смогли посетить мета-вселенную «Креативного сабантуя» в Roblox, посмотреть борьбу корэш между роботами в национальной одежде, соревноваться в гонках дронов по сложной полосе препятствий и многое другое.

IT-парк стал местом, где Сабантуй приобрел новые традиции, соответствующие новому прогрессивному времени.

Тематические зоны

Фото - © Жуков Валерий Фото - © Жуков Валерий Фото - © Жуков Валерий Фото - © Жуков Валерий Фото - © Жуков Валерий Фото - © Жуков Валерий

Еще на территории парков «Раздолье» и Малевича разместились 10 тематических зон, среди которых были семейный и образовательный кварталы (серия детских мастер-классов и образовательных лекций, которые нацелены на более глубокое понимание себя и близких, а также приобретение новых эмоций и воспоминаний о времени с семьей), квартал искусства (каждый желающий мог принять участие в открытых пленэрах и отразить эмоции в картине), этноярмарка (были представлены национальные украшения и одежда, которые могут стать интересным, актуальным и стильным акцентом любого образа), чайная поляна с огромным 750-литровым самоваром и вкуснейшей тонной чак-чака, зона корэш (там прошел чемпионат по борьбе корэш среди профессионалов).

Все зоны были объединены одним масштабным мегаквестом, где победителям вручили свыше 500 призов, предоставленных партнерами фестиваля: Skyeng, Skypro и Skysmart, Альфа Банком, СМП-Нефтегазом и компанией «Носкофф», аптечной сетью «Фармленд» и т. д.

После прохождения всех активностей, получения призов мегаквеста, угощения чак-чаком и травяным чаем гостей ждала насыщенная программа на главной сцене, там выступили выступили хедлайнеры фестиваля: музыканты Bittuev и Blizkey, блогер Вилена Хикматуллина, DJ Radik и этношоу Zainetdin. Во главе вечерней программы были ведущие утренней передачи «Восточный экспресс» на радиостанции «Восток FM» Наиля Шахова и Гарик Авакян.

Фестиваль был организован креативным бюро MON при поддержке правительства Московской области и правительства Республики Татарстан. Он собрал свыше 10 тыс. гостей. Среди официальных лиц были заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин и министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.