«Имитация секса»: россиян возмутили кресла-качалки в виде человеческого тела

На выставке «Арт Россия 2026» была представлена необычная инсталляция — кресла-качалки в виде человеческого тела. Выглядит это все так: посетитель садится на живот металлического мужчины или женщины и начинает качаться. Таким изобретением заинтересовались дети, посетившие мероприятие. А вот у взрослых оно вызвало недоумение.

Пока малыши спокойно качались, многие взрослые негодовали, так как им подобная форма качалок показалась странной и неуместной. Кто-то из родителей и вовсе заявил, что это выглядит как «имитация секса».

Пользователи Сети также раскритиковали подобные конструкции. Они решили, что у таких объектов должно быть возрастное ограничение 18+.

«Дети же не понимают, что это, для них это качеля. Катаются и ладно. Но со стороны не норм, конечно», «Жесть какая», «Детей к таким качелям подпускать нельзя», «Стрем — это то, что родители усадили туда детей!» — пишут комментаторы.

Однако есть и те, кто посчитал, что взрослые нашли лишние смыслы в данном арт-объекте и слишком опошлили его. По их мнению, детям все равно, на чем качаться, потому что они не сексуализируют объекты, как это делают взрослые.

Речь идет об инсталляции «Выбор или полиэтилен» от WELD QUEEN.

«Мы раскачиваемся на качелях своих сомнений, включаясь в игру поиска потенциальных партнеров. Эта игра между полами проходит в формате планеты и тянется тысячелетия», — так рассказывает о своей работе автор.

