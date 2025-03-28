Именные билеты в театры не будут вводить на Среднем Урале

Светлана Учайкина: вводить именные билеты в театры на Среднем Урале не нужно

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина в программе «Акцент» рассказала, что, в отличие от столичного региона, в Екатеринбурге и других городах Свердловской области не планируется введение именных билетов в театры, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

В Москве, чтобы пресечь деятельность перекупщиков, билеты в театры продаются исключительно по предъявлению паспорта, который также неоднократно проверяется у зрителей перед началом представления.

Учайкина считает, что для Среднего Урала такая мера избыточна. По ее словам, в Москве посещаемость театров упала на 20-40%, так как не все готовы предоставлять свои личные данные.

Министр подчеркнула, что многие театры в Свердловской области на данный момент не располагают штатом сотрудников, способных обеспечить надлежащую защиту персональных данных зрителей. Она отметила, что обеспечение безопасности личной информации — сложная задача, требующая квалифицированных специалистов и специализированного программного обеспечения. Маловероятно, что небольшой или частный театр сможет это гарантировать, добавила Учайкина.

По ее мнению, борьба с перекупщиками должна вестись другими методами, поскольку введение именных билетов значительно усложняет процесс посещения театров для зрителей.

«Большинство коллег считают, что эта мера не работает так, как нужно. Просто нужно применять меры, которые будут препятствовать перекупке билетов, но это не должно касаться вот таких мер, связанных с посещением театров. На своем примере расскажу: чтобы купить билет в Большой театр, надо предъявить паспорт, потом паспорт понадобился еще три раза во время посещения театра. Я не думаю, что это уж так необходимо», — заключила Учайкина.