Именитые художники дадут роки живописи на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

Детские занятия по живописи пройдут на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что в июне в столичных парках и исторических усадьбах эксперты дадут уроки акварельной живописи. Мастер-классы пройдут в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщает «Вечерняя Москва».

На занятия по живописи приглашают детей 7-15 лет. Уроки по живописи для ребят проведут в группах по 25 человек. Дети будут заниматься под руководством известных московских художников.

«Мы хотим показать юным жителям столицы, что они живут в городе с удивительной историей и архитектурой, которую можно и нужно запечатлеть», — отметил Емельянов.

Полная программа мероприятий и места проведения мастер-классов обнародованы на портале мэра Москвы.