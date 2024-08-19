III фестиваль настольных игр прошел в парке усадьбы Фряново в Щелкове

В парке усадьбы Фряново в округе Щелково состоялся уже третий фестиваль настольных игр. Из-за плохой погоды мероприятие пришлось перенести в уютный мезонин усадьбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Третий год подряд наш фестиваль доказывает, что настольные игры — это не только весело и интересно, но и познавательно! Три с половиной часа игроки пытались сбить кур, летчик Луи, ежик-потеряшка, мафия и другие персонажи оживали на игровом поле. Наши игроки соревновались в остроумии, везении и внимательности, испытывая на прочность свои нервы», — отметили организаторы.

Особую благодарность оказали клубу «БиблиоGames» из Ногинска за новые игры и веселую компанию.

В рамках системного расписания в настольные игры играют каждый четверг в 16:00 в парке усадьбы Фряново.

Настольные игры помогают раскрыть новые качества и прокачать нужные навыки. В зависимости от специфики игры, они могут развивать логику, стратегию, скорость реакции и обогащение словарного запаса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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