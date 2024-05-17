II фиджитал-викторина «Мир! Труд! Май!» от «Вспомни Первым» прошла в Королеве

Участники II фиджитал-викторины «Мир! Труд! Май!» от «Вспомни Первым» взглянули на прошлое через призму новых технологий, передает корреспондент РИАМО.

14 мая в Молодежном центре «Космос» прошла вторая фиджитал-викторина «Мир! Труд! Май!» в рамках серии игр Регионального фиджитал-турнира «Вспомни Первым».

В этот раз вопросы были по культуре, традициям и важным событиям из истории Советского Союза. VR-девайсы и ChatGPT стали проводниками в мир прошлого и орудием на виртуальном поле знаний для более 40 участников из Королева, Мытищ, Раменского, Балашихи, Лобни, Серпухова, Люберец и Щелково. Первое место одержала команда из городского округа Раменское.

Игра состоит из двух частей: классической и цифровой. Формат классической игры проходит стандартно в виде вопросов от ведущего и ответов от команд. Во время цифрового этапа участники соревнуются в виртуальной среде, выполняя задания в VR. Кроме того, людям предстояло отвечать на вопрос искусственного интеллекта.

Цифровую часть викторины создали и провели специалисты команды «Королев Креатив». Они же предоставили свое VR-пространство для игры.

Фиджитал-турнир «Вспомни Первым» проводится в рамках трека «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и поддерживается министерством информационных и социальных коммуникаций, Общественной палатой, РИАМО и региональным отделением Движения Первых Московской области.

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